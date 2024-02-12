Вашингтон, 12 февраля, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра в связи с госпитализацией в военный медицинский центр имени Уолтера Рида. Об этом 12 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы американского военного ведомства.

Кэтлин Хикс

Уточняется, что Остин передал исполнение своих полномочий главы военного ведомства США заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Соответствующая процедура состоялась в 16:45 по времени Восточного побережья США (00:55 мск). Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий руководителя Пентагона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнили в Пентагоне, Ллойд Остин продолжит исполнение своих обязанностей, несмотря на госпитализацию. Для министра в больнице предусмотрели и организовали все возможности по поддержанию секретных и не секретных линий связи.

При этом уточнялось, что в случае необходимости замминистра обороны примет на себя исполнение функций главы военного ведомства.

Остин находится в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем. О ситуации проинформированы Белый дом, Конгресс США и глава комитета начальников штабов.