Вашингтон, 12 февраля, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ближайшее время получит должность помощника президента США, сообщило 12 февраля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Джон Кирби получит должность советника Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности и будет повышен с заместителя помощника до помощника президента США», — говорится в материале.

На новой должности Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в интересах национальной безопасности в различных ведомствах, а также руководить отдельной командой из пресс-службы Совета нацбезопасности, которую возглавляет Эдриен Уотсон. Отмечается, что его выступления в зале для брифингов продолжатся.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону не повлияет на решение Конгресса США о поддержке Украины. Также он призвал «не принимать за чистую монету» слова российского лидера. При этом Кирби, по его же словам, ещё не видел этого интервью.