Джон Кирби станет помощником президента США
Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США
Вашингтон, 12 февраля, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ближайшее время получит должность помощника президента США, сообщило 12 февраля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Джон Кирби получит должность советника Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности и будет повышен с заместителя помощника до помощника президента США», — говорится в материале.
На новой должности Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в интересах национальной безопасности в различных ведомствах, а также руководить отдельной командой из пресс-службы Совета нацбезопасности, которую возглавляет Эдриен Уотсон. Отмечается, что его выступления в зале для брифингов продолжатся.
Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону не повлияет на решение Конгресса США о поддержке Украины. Также он призвал «не принимать за чистую монету» слова российского лидера. При этом Кирби, по его же словам, ещё не видел этого интервью.