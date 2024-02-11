Самара, 12 февраля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Воспитанники академии футбольного клуба «Крылья Советов» накинулись на автомобиль, владельцем которого является участник специальной военной операции, и пытались ногами выбить стекло в машине, засыпанной снегом. Инцидент произошёл 10 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Академия уже опубликовала в своём Telegram-канале заявление по поводу произошедшего. Оно содержит видеообращение, которое записали пятеро участников инцидента.

В видеоролике подростки принесли свои извинения. Юные футболисты заявили, что их поведение было поведение глупым и необдуманным. Они пообещали, что подобное больше не повторится.

В академии назвали действия подростков недопустимыми и не соответствующими ценностям учебного заведения. Представители академии также заверили, что в ближайшее время со всеми воспитанниками проведут необходимые воспитательные мероприятия.

Кроме того, в академии пообещали сделать всё, чтобы неприятный инцидент оказался исчерпан как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Тыве отыскали подростков, которые повредили стелу, установленную в молодёжном сквере Кызыла. Их поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В апреле того же года в посёлке Балезино в Удмуртии подростки повредили плитку на здании железнодорожного вокзала. На момент совершения правонарушения несовершеннолетние находились в состоянии алкогольном опьянении.