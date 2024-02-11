Павлоград, Украина, 12 февраля, 2024, 02:07 — ИА Регнум. В ночь на 12 февраля новые взрывы прозвучали в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщило украинское агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Павлограде снова раздаются взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале источника.

Отмечается, что в большинстве районов города пропало электричество, прекратилось водоснабжение.

Издание «Общественное» в свою очередь сообщило о взрывах в Харькове. Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о ракетных ударах.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, как в Днепропетровской, так и в Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 февраля серия взрывов прогремела в Киевской области, где действовал режим воздушной тревоги, сработали средства противовоздушной обороны. Также многочисленные взрывы прогремели в Николаеве на юго-востоке Украины, в Одессе и в пригороде Днепропетровска.

10 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военного промышленного комплекса Украины. В результате ударов были поражение пункты дислокации подразделений ВСУ и производственные мощности предприятий, производивших и ремонтировавших беспилотники, самолёты и безэкипажные катера.