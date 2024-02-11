Париж, 12 февраля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Североатлантический альянс впал в истерику и стал призывать к тотальным войнам после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, написал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Французский политик считает, что с НАТО произошло что-то вроде неконтролируемого нервного срыва. Он назвал такой результат интервью невероятным.

По мнению политика, Запад спустя три дня после публикации видеозаписи ещё не пришёл в себя.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля бывший разведчик американской морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что интервью Владимира Путина Такеру Карлсону является важным шагом на пути к спасению человечества. Он пояснил, что это событие поможет не допустить войны, которую Запад может начать против России, и позволит защитить западные страны от самоликвидации.

Сенатор-республиканец Конгресса США Джеймс Дэвид Вэнс назвал потрясающим интервью Владимира Путина. Он также сделал у себя репост сообщения Такера Карлсона с видеозаписью беседы.

11 февраля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что с учётом зрителей из разных стран мира интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало в общей сложности приблизительно миллиард просмотров. Она уточнила, что версия на английском языке в соцсети X набрала 180 млн просмотров.