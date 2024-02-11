Монако, 12 февраля, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» в матче 21-го тура французской Лиги 1 сезона 2023/24 одержал минимальную победу над «Ниццей». Встреча, проходившая 11 февраля в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 3:2, сообщили на официальном сайте чемпионата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Забитыми мячами в составе «Монако» отметились хавбек сборной Швейцарии Денис Закариа (16’ Мохамед Камара, 50’ Такуми Минамино) и Александр Головин (77’). Гол российского полузащитника в итоге стал победным. В составе «Ниццы» же отличились Гаэтан Лаборде (37’ пенальти) и Эвенн Гессан (74’ Морган Сансон).

Большую часть второго тайма «Монако» провели в большинстве после удаления бразильского защитника хозяев Данте на 54-й минуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттелье.

Таким образом «Монако», одержав 11-ю победу в сезоне и набрав 38 очков, поднялся на третье месте в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с 39 очками осталась на второй строчке.

Как передавало ИА Регнум, ранее Александра Головина номинировали на звание лучшего футболиста чемпионата Франции по итогам октября. В том месяце россиянин принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Однако по итогам голосования футболист уступил игроку «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.