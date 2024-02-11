Москва, 12 февраля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Многие американцы после просмотра интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону осознали, что в США им говорили неправду о происходящем на Украине, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

Она привела в качестве примера типовой комментарий, который часто оставляли американские пользователи в одной из социальных сетей.

«И мой любимый комментарий в этой соцсети сейчас — один из самых популярных — следующий: «Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине», — отметила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Главный редактор не уточнила, что о каком именно интернет-ресурсе она говорит.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что обычные граждане США впали в шоковое состояние, посмотрев интервью Владимира Путина и узнав правду. Он также подчеркнул, что общественность на Западе превратилась в заложника своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ. Кроме того, Кадыров указал на то, что у западной прессы началась истерика после анонса интервью.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышло примерно в два часа ночи 9 февраля по московскому времени. Оно продолжалось более двух часов. В ходе беседы Путин ответил почти на 60 вопросов.

Разговор начался с исторической справки об Украине и России, которую привёл российский лидер. 11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина достигло цели, поскольку его услышали в мире.