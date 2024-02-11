Киев, 12 февраля, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко предложил включить останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина в списки для обмена с Россией. Об этом он заявил в беседе с журналистами украинского канала «1+1».

Пётр Столыпин

Могила политического деятеля находится у северной стены Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.

«Одна из идей — внести его (останки. — прим. ред.) в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало», — сказал Остапенко.

По мнению главы музея-заповедника, Киев может произвести обмен останков Столыпина на украинских военнопленных или на останки погибших военнослужащих ВСУ, а также на тех, кто имеет заслуги перед Киевом, но находится в России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года власти Львова предложили обменять останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова, погибшего на западной Украине во время Великой Отечественной войны, на украинских граждан, которые отбывают наказание в России. Они решили не передавать прах разведчика родственникам для перезахоронения в Екатеринбурге.

В июле 2023 года мэр Львова Андрей Садовой проинформировал о том, что злоумышленники попытались похитить останки Кузнецова. Он также опубликовал фотографию осквернённой могилы

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ИА Регнум выразил мнение о том, что если бы власти Львова согласились передать Российской Федерации останки Николая Кузнецова, то это укрепило бы духовные силы России, что неприемлемо для властей бандеровской Украины.