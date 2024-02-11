Санкт-Петербург, 11 февраля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Визитную карточку президента России Владимира Путина времён его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е и документ с автографом российского лидера продали на торгах в Санкт-Петербурге.

Сергей Ильин / POOL/РИА Новости Владимир Путин

Лот № 400. Визитная карточка Путина, в которой его должность обозначена как советник председателя Ленсовета по международным связям, была выставлена на аукционе как лот под номером 400. Её приобрёл неизвестный покупатель за двести тысяч рублей.

Помимо этого, за 480 тысяч рублей продан документ, представляющий собой свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Свидетельство датировано июлем 1992 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце декабря 2023 года визитная карточка президента России времён 1990-х годов, «ушла» на электронном аукционе за два миллиона рублей. При этом на карточке рукой Путина были написаны несколько телефонных номеров.

Кто стал обладателем визитки, неизвестно, так как аукционная площадка не разглашает такие данные.