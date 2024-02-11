Ереван, 11 февраля, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Ереван не говорил, что отказывается от сотрудничества с Москвой, в частности в области безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Никол Пашинян

Глава правительства утверждает, что задачей армянских властей стала диверсификация отношений в указанной сфере. По его словам, это якобы не означает разрыва отношений с РФ в области безопасности.

«Армения не говорила, что отказывается от сотрудничества с Россией, в частности в сфере безопасности Мы говорили о диверсификации наших отношений в этой сфере. Но это не значит, что мы разрываем отношения с — Россией в этой области», — сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что в настоящее время Ереван налаживает отношения с ЕС, Францией, США, Ираном, Индией и другими странами.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Никол Пашинян заявил, что полная зависимость Армении в сфере безопасности от одного государства является стратегической ошибкой. Он отметил, что архитектура безопасности республики на 99,9% была связана с РФ, включая поставки боеприпасов и оружия.

При этом он подчеркнул, что из-за провидения спецоперации Россия сама нуждается в вооружении и боеприпасах. Он добавил, что в такой ситуации Москва даже при желании не смогла бы обеспечить потребности безопасности Еревана.

В ноябре Пашинян отказался участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошёл в Минске. Премьер-министр объяснил своё решение тем, что ОДКБ якобы отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Вместе с тем глава правительства заверил, что Ереван не собирается выходить из организации.

30 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подписание Арменией и Британией программы военного сотрудничества, заявил, что у армянских властей есть право развивать отношения с теми странами, с которыми они хотят это делать. Он добавил, что Москва в свою очередь продолжит союзнические отношения с Ереваном.