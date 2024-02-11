Ереван, 11 февраля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина, заявил, что не принимает решений об аресте тех или иных людей в связи с решением Международного уголовного суда (МУС).

Алексей Никольский / РИА Новости Владимир Путин

В интервью изданию The Daily Telegraph 11 февраля Никол Пашинян заявил, что Владимир Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению из-за ратификации Ереваном Римского статута. Он напомнил, что серьёзные реформы судебной системы, начавшиеся в Армении после 2018 года, нацелены на повышение уровня безопасности.

«Что касается правовых тонкостей, я не могу выступать с юридическим анализом. Это дело юристов. Армения, как ответственное государства, должно придерживаться всех международных обязательств, в том числе в отношениях с Россией», — отметил Пашинян, подчеркнув, что решение вопроса о задержании тех или иных людей не входит в полномочия премьер-министра.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Армения официально присоединилась к МУС и стала его полноправным членом. 14 ноября 2023 года Ереван официально сдал на хранение ратификационную грамоту Римского статута. В Министерстве иностранных дел России отмечали, что ратификация договора окажет негативное влияние на развитие российско-армянских отношений, поскольку в марте Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил в отношении судей МУС уголовное дело. Под уголовное преследование также попал прокурор Карим Ахмад Хан.