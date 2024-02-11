Севастополь, 11 февраля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали при столкновении трёх легковых автомобилей в Крыму. Об этом 11февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Севастополю.

Полиция Севастополя

Авария произошла около 16:55 мск в районе 58-го км автодороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. В ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей.

По предварительной информации, 34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, не уступил дорогу при повороте налево ехавшему во встречном направлении автомобилю Volkswagen, которым управлял 23-летний водитель. Произошло столкновение двух автомобилей, от удара Volkswagen столкнулся с автомобилем Lada, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся колёсами вверх.

В результате аварии пострадали два водителя и четверо пассажиров, из них двое детей десяти и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медучреждения. Информация об их состоянии не уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии и все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 11 февраля скорую помощь с беременной двойней женщиной протаранили на перекрёстке в Нижнем Тагиле. В машину врезался водитель легковой Lada Granta. Уточняется, что скорая помощь двигалась с включёнными сиренами и проблесковыми маяками, но другой водитель всё равно не пропустил её и протаранил сбоку.

Женщину перенесли в другой автомобиль медиков, она не пострадала. По факту ДТП начали проверку.

В этот же день в Кемеровской области в результате дорожной аварии с участием ВАЗ-2104 и двух пассажирских автобусов пострадали 14 человек, в том числе водители трёх транспортных средств.