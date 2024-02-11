Нижний Новгород, 11 февраля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Заслуженный артист РСФСР Олег Арлахов умер в возрасте 75 лет, сообщили в Нижегородском театре юного зрителя.

Нижегородский ТЮЗ Заслуженный артист РСФСР Олег Арлахов

«Прощаемся с одним из самых ярких и любимых актёров ТЮЗа. Скончался Олег Владимирович Арлахов (08.07.1948 г. — 09.02.2024 г.), Заслуженный артист РСФСР», — говорится в сообщении.

Причина смерти актёра не называлась.

Прощание с Арлаховым состоится 13 февраля с 11 до 12 часов. Проститься с артистом смогут все желающие.

Арлахов родился 8 июля 1948 года. Окончил Нижегородское театральное училище в 1967 г. После училища вплоть до 2013 года служил в Нижегородском ТЮЗе. В театре рассказали, что Олег Владимирович оставался одним из самых любимых и значимых актёров в ТЮЗе больше 45 лет.

Среди его работ: кот Базилио в «Необыкновенных приключениях Буратино», король в «Золушке», шаман в «Песни о Данко», Иван в «Коньке-Горбунке», Труффальдино в «Любви к одному апельсину», Иванушка–дурачок в «Царевне-лягушке», Вральман в «Недоросле», мистер Джонс в «Приключениях Тома Сойера» и другие.

Автор и участник театральных капустников. Арлахов — лауреат фестиваля театральных капустников «Веселая коза», а также дипломант Всесоюзного фестиваля чешской драматургии.