Светлогорск, Калининградская область, 11 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. В Светлогорске в Калининградской области состоялся V Съезд Российского общества политологов. Более 350 экспертов из 64 регионов России, включая ЛДНР, в период с 9 по 10 февраля обсуждали вопросы цивилизационного развития России.

Правительство Калининградской области

Президент страны Владимир Путин в обращении к участникам съезда подчеркнул важную роль сообщества в экспертизе государственных решений.

«Российские политологи, представители социально-политических наук активно участвуют в подготовке и экспертизе государственных решений, в законопроектной деятельности. Ваша позиция востребована и при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки», — говорилось в сообщении.

Также выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который подчеркнул особую важность проводимого мероприятия. По его словам, серьёзные, сложные и важные политические решения всегда принимаются в большей части на основании исследований и экспертного мнения, поэтому подобные съезды так важны.

Основной темой мероприятия стало цивилизационное развитие страны, её стратегический курс и политические практики. По мнению президента общества политологов, председателя совета директоров Экспертного института социсследований, декана факультета политологии МГУ и члена-корреспондента РАН Андрея Шутова, исторический опыт и особенности цивилизационного пути России являются основой национальной политики.

Работа съезда проходила по восьми тематическим секциям по вопросам выборов и традиций народовластия в России, духовных и культурных оснований цивилизации, суверенитета и независимости, политического образования, процессов евразийской интеграции, вызовов исторической идентичности, современной политики в условиях глобальных цифровых трансформаций и идеологического пространства и трансформации идентичности в современном мире.

Среди председателей секций присутствовали первый замминистра просвещения Александр Бугаев, глава Российской академии образования Ольга Васильева, руководитель Учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени И. Ильина» РГГУ Александр Дугин, замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и советник президента Валерий Фадеев, декан факультета политологии МГУ, президент РОП, глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов и завкафедрой госполитики факультета политологии МГУ Владимир Якунин.

Как сообщало ИА Регнум, политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов назвал одним из главных эффектов недавнего интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону прорыв информационной блокады Запада. По его мнению, Россию не устраивает то, как элиты делят мир и ставят тем самым нас всех на грань существования, и своим интервью Карлсон дал возможность услышать ответы на вопросы, которые интересуют сотни миллионов людей по всему миру, и понять российскую позицию.