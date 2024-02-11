Нижний Тагил, Свердловская область, 11 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Скорую помощь с беременной двойней женщиной протаранили на перекрёстке в Нижнем Тагиле утром 11 февраля. В машину врезался водитель легковой Lada Granta, не пропустив её на дороге. Пациентку перенесли в другой автомобиль медиков, она не пострадала.

Иван Шилов ИА REGNUM

ДТП произошло на перекрёстке Газетной и Красноармейской улиц, скорая помощь двигалась с включёнными сиренами и мигалками, но другой водитель всё равно не пропустил её и протаранил сбоку.

Изначально не было известно, что внутри скорой находилась беременная, информация появилась позднее.

«В карете скорой помощи везли рожать беременную двойней девушку. Никто не пострадал! На свет появились мальчик и девочка. Слава богу, что всё обошлось», — сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По факту ДТП начали проверку, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге автомобилистка перекрыла путь скорой помощи, оставив автомобиль перед шлагбаумом детской больницы. Женщина заблокировала проезд, оставила автомобиль и вместе с ребёнком ушла в больницу. В результате медики с тяжелобольным маленьким пациентом не смогли проехать и фельдшеру пришлось на руках нести его в больницу.