Москва, 11 февраля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Легенды московского футбольного клуба «Спартак» обыграли сборную легенд мира в финальном матче Кубка легенд, который проходил в Москве.

"Кубок Легенд»

Встреча проходила на поле московского стадиона «Мегаспорт» и завершилась победой «красно-белых» со счётом 7:5.

Один из голов в матче забил вратарь легенд «Спартака» Александр Филимонов. Также за московский клуб играли Дмитрий Хлестов, Николас Пареха, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Роман Павлюченко. Руководили «Спартаком» Олег Романцев и Ринат Дасаев.

В составе сборной мира выступали такие футболисты, как Антониос Никополидис, Вильям Галлас, Эммануэль Эбуэ, Майкон и Нуну Гомеш.

Третье место в турнире завоевали легенды московского «Динамо», обыгравшие в утешительном финале команду легенд ЦСКА со счётом 12:7.

Кубок легенд проводится с 2009 года и с 2010 года ему присвоили имя скончавшегося Константина Ерёменко, признанного лучшим игроком мини-футбола XX века. Больше всего на турнире побеждала сборная команда легенд России, которая выигрывала его 14 раз.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля команда «Спартак» разгромила клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Абу-Даби и закончилась победой «красно-белых» со счётом 5:0.

Ранее в этот же день стало известно, что главный тренер спартаковцев Гильермо Абаскаль не хочет прихода в команду опорного полузащитника, на чём настаивает спортивный директор московского клуба Томаш Амарал. Отмечалось, что главный наставник «Спартака» видит игру команды без опорного хавбека, а спортивный директор попытался его убедить в том, что это необходимо.