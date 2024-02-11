Киев, 11 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Экс-командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что узнал об увольнении с занимаемой должности из сообщений СМИ. Он написал об этом 11 февраля в Тelegram-канале.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Сергей Наев

Ранее, 11 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Наева с поста командующего объединёнными силами.

«Из средств массовой информации узнал о своём увольнении с должности командующего Объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года», — сообщил Наев.

Он также поблагодарил генералов, офицеров, сержантов и бойцов украинской армии за службу и поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский начал перестановки в командовании ВСУ 8 февраля, когда объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного с занимаемого поста и назначении вместо него командующего Сухопутными войсками украинских войск Александра Сырского.

Глава киевского режима дал понять, что решение об отставке главкома вызвали неудачи летнего контрнаступления ВСУ. Однако 9 февраля он удостоил Залужного звания «Героя Украины».

Новым начальником Генштаба украинской армии позднее в этот же день назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича. До него эту должность занимал Сергей Шаптала.

Зеленский 11 февраля назначил экс-замминистра обороны Александра Павлюка новым главнокомандующим Сухопутными войсками ВСУ. До этого он занимал пост начальника подготовки командования сухопутных войск.