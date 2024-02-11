Санкт-Петербург, 11 февраля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге дошкольник стал жертвой домогательства со стороны подростка. Об этом 11 февраля со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Инцидент произошёл в бассейне на Муринском проспекте днём 9 февраля. С заявлением в полицию обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что в одной из душевых спортивного комплекса в отношении её шестилетнего сына совершили насильственные действия сексуального характера.

«Парень надругался над ребёнком, когда они находились в душевой спортивного комплекса», ― уточнил собеседник телеканала.

Полиция уже установила личность предполагаемого насильника. При проверке выяснилось, что он стоит на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в психоневрологическом диспансере. В отношении подростка могут возбудить уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нелегального мигранта, который изнасиловал школьницу в подъезде многоэтажки в Москве.

В ноябре 2023 года в отношении двух шестнадцатилетних подростков, которые надругались над 13-летним школьником в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Один из подозреваемых состоит на учёте у психиатра, а второй менее года назад вышел из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для несовершеннолетних с опасным для окружающих поведением.

Следствие установило, что с марта по май прошлого года оба подростка, находясь в СУВУ, насиловали 13-летнего мальчика, угрожая при этом ему избиением.

В петербургском Колпино 10 октября юного воспитанника хоккейного клуба госпитализировали после надругательства со стороны одноклубников. Мать пострадавшего мальчика рассказала, что конфликт между её сыном и несколькими подростками начался больше года назад, но ни тренер, ни руководство клуба после её жалоб ничего не предприняли.