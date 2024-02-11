Канзас-Сити, США, 11 февраля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Жительница города Канзас-Сити в американском штате Миссури убила собственного ребёнка, положив его в духовую печь, которую перепутала с детской кроваткой, сообщила 10 февраля газета The Guardian.

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«Мы признаём ужасный характер этой трагедии, и наши сердца отягощены потерей этой драгоценной жизни», — заявила журналистам прокурор округа Джексон Джин Питерс Бейкер.

Как сообщили в полиции, женщина сама обратилась в службу спасения, сказав, что её младенец не дышит. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть ребёнка и обнаружили на его теле следы явных ожогов.

По словам очевидца, мать укладывала младенца спать и случайно положила его в духовку. Бейкер сообщила, что женщину обвинили в создании угрозы благополучию ребенка.

Как сообщало ИА Регнум, житель Казани выбросил дочь из окна квартиры на пятом этаже. Её спас проезжавший мимо водитель грузовой машины, услышавший крики и поспешивший на помощь. Он поймал девочку, находясь на козырьке подъезда, и упал с ней в сугроб. Отец также хотел выбросить сына, но ему не дали. Мужчина заявлял, что в его квартире что-то горит.