Санкт-Петербург, 11 февраля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В Петербурге сотрудницу пункта выдачи одного из маркетплейсов изнасиловали прямо на рабочем месте. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В полицию об инциденте заявил коллега пострадавшей. Он сообщил, что один из посетителей напал на его коллегу и в итоге изнасиловал.

Инцидент произошёл в районе проспекта Солидарности, где жертва работает менеджером пункта выдачи заказов.

Вскоре подозреваемого задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Сейчас задержанного поместили в изолятор временного содержания. Им оказался 32-летний житель Колпино. Он уже был судим за угон, разбой, а также групповое изнасилование.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января в городе Азове в Ростовской области задержали 37-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. Их заподозрили в изнасиловании их знакомой, которую они пригласили на «семейный праздник».

Попав в квартиру, женщина оказалась в заложниках. Хозяева закрыли дверь и не давали ей уйти. Гостью заточили в комнате, неоднократно насиловали и избивали. Всё это происходило на глазах семилетней дочки хозяйки квартиры.

Пленницу отпустили поздней ночью. Вскоре стало известно о задержании подозреваемых.