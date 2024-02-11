Москва, 11 февраля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В ночь на 11 февраля 45 беспилотников «Герань» совершили налёт на Украину. Эта атака стала одной из самых массовых за последнее время. Об этом сообщил военкор Семён Пегов.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным из украинских пабликов, сегодня ночью на Украину совершён один из самых массовых налётов «Гераней» за последнее время», ― написал он в Telegram-канале.

Журналист уточнил, что основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. При этом военкор ничего не сообщил о том, насколько успешными были атаки дронов, а также о том, какие объекты они атаковали и достигли ли целей.

Министерство обороны России при этом не публиковало сообщений о каких-либо ударах дронов по объектам ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинский телеканал «Общественное» сообщил о том, что в ночь на 11 февраля в Одессе и Николаеве, а также в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы. Как заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, в городе возник пожар. Отмечается, что взрывы в городе были слышны примерно до 04:00 мск.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области, в Житомирской и Киевской областях, здесь зафиксировали атаки беспилотников. Жителей этих регионов попросили оставаться в укрытиях.

По состоянию на 01:30 мск, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

При этом в Министерстве обороны России не сообщали об ударах по объектам на территории Украины 11 февраля.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев 10 февраля сообщил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили на донецком направлении 29 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Марьинки и Володино.

По данным Минобороны, российские войска за неделю с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Под огонь российских военных попали производственные мощности предприятий, производивших и ремонтировавших самолёты, разведывательно-ударные БПЛА и безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы.