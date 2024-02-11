Берлин, 11 февраля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Для украинской армии сложилась тяжелейшая ситуация на линии боевого соприкосновения. Такое мнение 11 февраля высказал журналист Пауль Ронцхаймер в статье для немецкого издания Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вероятно, это тяжелейший кризис для Украины с начала конфликта в 2022 году», — написал он.

Один из бойцов украинской армии пожаловался репортёру на острый дефицит оружия и личного состава, отметив, что ВСУ срочно необходима мобилизация, в то время как украинцы, по его мнению, не осознают всю критичность ситуации на фронте.

Украина постепенно погружается в неопределённость и разочарование на фоне понимания, что преимущество на стороне России, добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля газета Financial Times со ссылкой на западных дипломатов написала, что сейчас на фронте сложилась отчаянная ситуация для ВСУ и она гораздо хуже, чем это признают киевские власти. Западные чиновники также указали на критическую нехватку снарядов у артиллерии на фоне отсутствия западной военной помощи.

Президент Джо Байден 8 февраля заявил о критической точке в конфликте на Украине из-за сокращения военной помощи Запада Киеву. Глава Белого дома также посетовал на военные успехи Вооружённых сил России.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 2 февраля, что Киев кидает в бой оставшиеся резервы и в спешном темпе ведёт принудительные мобилизации. По его словам, таким образом киевский режим пытается не допустить обрушения обороны.