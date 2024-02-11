Ставрополь, 11 февраля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Трое детей погибли при столкновении на регулируемом железнодорожном переезде легкового автомобиля с грузовым поездом в Ставропольском крае 11 февраля. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

Фото: УГИБДД по СК

Инцидент произошел на восьмом километре железной дороги Светлоград — Благодарный. Спасателям пришлось применять спецоборудование для того, чтобы достать людей из автомобиля. На месте аварии работают 24 человека и 10 единиц техники.

«Деблокировали пятерых человек, из них три ребёнка. К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866549" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Иркутской области столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. Машинист увидел, что машина выехала на железнодорожный переезд, и применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. В аварии погибли машинист с помощником, а также водитель грузовика.

В октябре произошло столкновение на железнодорожных путях пассажирского поезда с легковым автомобилем на Сахалине. Там также расстояния не хватило, чтобы полностью остановить состав с помощью экстренного торможения. В аварии пострадал 12-летний ребёнок, у него был перелом плеча.