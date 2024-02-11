Москва, 11 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Атмосферное давление в Москве и области в пятницу достигнет аномально высокой отметки в 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы больше нормы. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Известия/Константин Кокошкин

«В пятницу барометры покажут аномальные 769 миллиметров ртутного столба. Это на 22 единицы выше нормативных показателей», — отметил синоптик.

В понедельник в столичном регионе наступит оттепель с температурой до одного градуса тепла и ледяным дождём.

Во вторник и среду температура воздуха опустится до 10 градусов мороза.

Начиная с 15 февраля в столичный регион придёт резкое похолодание из-за перемещения антициклона с востока на запад.

«С четверга морозы усилятся. Температура опустится до минут 20 градусов. Ночью этот показатель составит от минус 22 до минус 18. Днём термометры будут показывать: в четверг от минус 15 до минус 10, а в пятницу от минус 18 до минус 13», — рассказал Вильфанд.

Как сообщалось ИА Регнум, в столице продлили жёлтый уровень опасности из-за гололедицы в Московском регионе до вечера 13 февраля. Такое же предупреждение действует и в Подмосковье.

До этого жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и области продлевали до вечера 6 февраля.