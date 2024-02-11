Москва, 11 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Для студенток и преподавательниц, у которых есть маленькие дети, в вузах предложили создавать детские комнаты, сообщила 11 февраля замглавы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

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«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно», — сказала Петрова.

Она добавила, что для молодых родителей разработали много других мер поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации с рождаемостью в стране и о том, что нужны дополнительные меры для перелома демографической ситуации.

На встрече с новым составом Общественной палаты 3 ноября Путин заявил, что в стране необходимо укреплять демографию. В декабре на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства в Кремле Путин заявил, демографическая ситуация будет улучшаться в ближайшие три года.

Президент 23 января назвал многодетные семьи опорой страны. Статус многодетной семьи глава государства закрепил в указе. На торжественной церемонии начала в России Года семьи президент назвал Россию огромной семьёй и заявил, что семейные ценности консолидируют общество.