Симферополь, 11 февраля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск, призывающий к миру на Украине, может сам посодействовать этому, если отключит ВСУ от спутниковой системы связи принадлежащей ему компании Starlink, заявил 11 февраля «РИА Новости» заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Иван Шилов ИА Регнум

«Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине», — отметил он.

Шонус добавил, что американский предприниматель, владеющий в том числе соцсетью X (бывш. Twitter), также может помочь в донесении западной аудитории правды о России и конфликте на Украине. Это позволит сохранить многие жизни, подчеркнул крымский депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля Маск призвал остановить конфликт на Украине, комментируя выступление президента США Джо Байдена, критиковавшего Конгресс за отказ согласовать выделение средств на помощь Украине. Бизнесмен призвал «остановить эту мясорубку», добавив, что это следовало сделать полгода назад.

11 февраля Маск поддержал заявление в СМИ, что помощь Украине не поможет ей победить, а только продлит конфликт и приведёт к гибели большего числа людей.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 февраля сообщил, что ВСУ стали чаще совершать атаки дронами на гражданские объекты в республике, при этом используют для управления терминалы компании Starlink. Он добавил, что российские специалисты научились противодействовать этим ударам.

Украинские СМИ 8 февраля сообщили о жалобах бойцов ВСУ на появившиеся в последнее время сбои терминалов Starlink и падение скорости интернет-соединения. Они предположили, что российская сторона закупила такое же оборудование через Дубай и использует американскую спутниковую связь.