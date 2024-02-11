Элиста, 11 февраля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Один из трёх сотрудников Росгвардии, получивших различные травмы при взрыве в Элисте, находится в реанимации. Об этом 11 февраля сообщил представитель пресс-службы управления Росгвардии по Калмыкии.

Следственный комитет РФ/ТАСС

«Один из сотрудников находится в реанимации», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное, угрозы для жизни пациента нет. Два других сотрудника получили травмы различной степени тяжести.

«Им оказана необходимая медицинская помощь», ― сказал представитель пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 февраля, в 1:20 мск, в Элисте прогремел взрыв в доме, где силовики проводили обыск у мужчины, подозреваемого во взрыве в центре психологической помощи. Инцидент произошёл в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников регионального управления Росгвардии. Их доставили в медучреждение и оказали помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Вечером 10 февраля взрыв произошёл в центре психологической помощи в Элисте. По данным регионального управления СК, у мужчины, пришедшего на приём в качестве клиента, возник конфликт с работником центра, после чего случился подрыв неустановленного взрывного устройства.

В результате клиент погиб. Работник учреждения и его родственник получили тяжёлые ранения, их доставили в больницу и направили в реанимацию.

По предварительным данным, мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Следователи возбудили уголовное дело.