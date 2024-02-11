* — экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 11 февраля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Бывший командир украинской группировки «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным Дикий пригрозил зачистить село Космач в Ивано-Франковской области, жители которого выступили против мобилизации, сообщило издание «Страна. ua».

Global Look Press/Str/ZUMAPRESS.com

«Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев всё больше», — заявил бывший украинский командир.

По мнению Дикого, гражданская власть разведёт руками и поручит армии решать проблему, зачистить Космач как вражескую территорию. Военный также призвал судить участников протестов за госизмену.

В селе Космач в Ивано-Франковской области 7 февраля толпа избила женщину с ребёнком, заподозрив в работе на военкомат. Она приехала в село из соседнего населённого пункта, чтобы посетить почтовое отделение. Однако номер её машины распространили в соцсети, утверждая, что она работает на военкомов. Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что такие конфликты провоцирует ложь украинских властей.

Экс-премьер Украины Николай Азаров сообщал, что жители Украины начали вести списки с личными данными сотрудников местных военкоматов (территориальных центров комплектования (ТЦК). Это, по его мнению, может стать предвестником расправ.

На Украине 7 февраля большинством голосов Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мер при мобилизации. Он предполагает, что призывникам будут рассылать электронные повестки, а уклонистов начнут ограничивать в гражданских правах — арестовывать банковские счета, лишать права водить автомобиль. Также мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обяжут носить военный билет.

На фоне нехватки живой силы в ВСУ на Украине ужесточили методы принудительной мобилизации. Сотрудники ТЦК стали отлавливать мужчин на улицах города и в общественном транспорте, магазинах и спортклубах. Так, один из подобных случаев произошёл в посёлке Таирова. Продавщицы рынка вступились за мужчин и выгнали сотрудников военкомата, устроивших проверку документов. Сотрудников военкомата оскорбили и обвинили в «охоте» за мужчинами. В Одессе женщина выгнала из маршрутного такси военкома, который остановил автобус для проверки. Украинцы уже начали бояться людей в форме и прятаться от них.