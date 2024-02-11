Вашингтон, 11 февраля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп, снова баллотирующийся на должность главы государства, назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Он заявил об этом 11 февраля в ходе предвыборного митинга в штате Южная Каролина.

AP Photo/Susan Walsh/ТАСС Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — привело его слова «РИА Новости».

Бывший американский лидер также назвал умным Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин отличаются от президента США Джо Байдена тем, что любят свои страны. Он также назвал российского и китайского лидеров очень умными и влиятельными людьми.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января заявил, что, по его мнению, в случае избрания Трампа на пост президента США в 2020 году это не изменило бы ситуацию вокруг Украины. Он подчеркнул, что разрыв отношений России и США начался ещё при Джордже Буше — младшем.