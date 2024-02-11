Москва, 11 февраля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В столичном сервисе «Банк технологий» собрали более 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Тelegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы

Перед попаданием в онлайн-реестр проекты проходят отбор и получают оценку экспертов. В сервисе шесть разделов. В них включены аппаратное и программное обеспечение. В свою очередь, сюда попадают перспективные технологии ведущих вузов страны.

За прошлый год в реестр попало 200 разработок. Среди них выделяются автономные дроны для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции и многие другие, уточнил мэр.

Подобные разработки используют на одном из московских хлебобулочных комбинатов. Там установлено программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать ключевые процессы работы.

«Банк технологий» — бесплатный сервис, помогающий предприятиям быстро подобрать инструменты и ИТ-решения для цифровизации и автоматизации производства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля начался приём заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок для города «Новатор Москвы».

В конкурсе будет три номинации: «Проект будущего» (для авторов инновационных идей), «Меняющие реальность» (для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок) и «Лидеры инноваций» (для проектов, которые уже нашли покупателя).

В каждой из номинаций по шесть направлений, включая строительство, промышленность, медицину и транспорт. Сбор заявок продлится до 1 мая.