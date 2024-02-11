Москва, 11 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Столичные школы искусств подготовили более 250 спектаклей и концертов. Все они пройдут в феврале. Многие из них посвятят значимым датам и деятелям культуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В общей сложности пройдёт более пяти тысяч мероприятий. Большинство из них будут посвящены деятелям культуры и искусства. Среди них композиторы Михаил Глинка, Александр Гречанинов, пианистка Елена Гнесина, поэты Александр Пушкин, Владимир Одоевский и многие другие.

В феврале пройдёт хоровой фестиваль «Детский голос». В нём примут участие 14 детских коллективов московских школ искусств. На концертных площадках города прозвучит русская духовная музыка, народные песни, произведения русских и зарубежных классиков и современных композиторов.

Кроме концертов пройдут мастер-классы от режиссёров и хореографов для хоровых солистов.

Одним из таких станет концерт зарубежной духовной и светской музыки «Из глубины времен». Он пройдёт 3 марта в Малом зале Московской консерватории.

Мероприятия фестиваля продолжатся 9 марта в Рахманиновском зале Московской консерватории, а 7 апреля состоится гала-концерт в зале парка «Зарядье».

В концертном зале российской академии музыки имени Гнесиных пройдёт Отчетный концерт музыкальной школы имени А. К. Лядова. Программа называется «Музыкальная шкатулка». Мероприятие состоится уже в это воскресенье.

«Музыкальная шкатулка» — это одна из самых известных сказочных миниатюр композитора Анатолия Лядова, чье имя носит учебное заведение. В этот вечер на сцене выступят как лауреаты международных и всероссийских конкурсов, так и начинающие музыканты.

В это же время на сцене зала детской школы искусств имени Франца Шуберта свои таланты покажут учащиеся фольклорных отделений музыкальных школ, а также школ искусств западного административного округа города Москвы.

Здесь выступит фольклорный ансамбль «Задоринки».

Дням рождения Михаила Глинки и Александра Пушкина посвятят музыкальный салон. Он пройдёт 13 февраля в детской музыкально-хоровой школе № 106. Здесь кандидат искусствоведения Александр Куликов расскажет интересные факты из жизни двух деятелей культуры.

Преподаватели и солисты школы исполнят произведения Михаила Глинки и других композиторов пушкинской эпохи.

В большом концертном зале музыкальной школы имени Йозефа Гайдна пройдёт концерт «Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душою».

Со сцены прозвучат вокальные и инструментальные произведения Глинки в исполнении учащихся, преподавателей и концертмейстеров. Кроме того, зрителям также расскажут о биографии композитора. Мероприятие также пройдёт в воскресенье.

В большом зале музыкальной школы имени А. Б. Гольденвейзера ученики театральной студии «Сцена» покажут отрывки из спектакля «12 месяцев», поставленного режиссёром Павлом Жуковым.

Учащиеся отделения академического сольного пения продемонстрируют актерские работы и раскроют драматическую линию действующих лиц. Мероприятие пройдёт 15 февраля.

В концертном зале Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской покажут детский балет «Муха-цокотуха» в исполнении учащихся колледжа. Он поставлен на музыку Карена Хачатуряна.

Режиссёр-постановщик — Лариса Панкратова, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования. Мероприятие состоится 17 февраля.

В этот же день в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла можно услышать произведения Микеланджело Буонарроти и Вольфганга Амадея Моцарта.

В концертной программе «Моцарт. Реквием. Хор мальчиков, орган, мультимедийная инсталляция» примет участие хор мальчиков и юношей Cantus музыкальной школы имени Йозефа Гайдна под управлением Александры Самохваловой.

Яркое музыкальное шоу пройдёт ко дню защитника отечества в музее победы. Для зрителей выступит сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России» с участием более одной тысячи юных музыкантов из 30 оркестров Москвы и Подмосковья.

Состав коллектива дополнят ученики московских школ искусств. В ходе концерта состоится парад юнармейцев с флагами городов-героев и городов воинской славы России.

Концерт пройдёт 23 февраля.

Юбилей композитора Александра Гречанинова отметит 15 марта музыкальная школа, которая носит его имя.

В этот день здесь пройдёт отчётный концерт с участием более чем 200 учеников.

Детская музыкальная школа имени В. Ф. Одоевского концертом отметит юбилей музыковеда, литератора и ученого Владимира Одоевского.

Мероприятие пройдёт 17 марта в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. В этот день на сцене концертмейстеры и преподаватели представят сольные, ансамблевые и хоровые номера.

С 20 апреля по 25 мая пройдут открытые прослушивания и выставки в рамках ежегодной премии на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

Серия мероприятий пройдёт на именитых площадках города.

Лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет и других крупнейших музыкальных конкурсов выступят на ежегодном отчетном концерте Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Мероприятие посвящено 25-летию колледжа.

На сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского можно будет услышать произведения композиторов разных столетий и музыкальных стилей. Для зрителей выступят более 250 юных музыкантов.

Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра колледжа под управлением заслуженного артиста России Владимира Рыжаева. Мероприятие пройдёт 28 апреля.

Юбилей Елены Гнесиной — одной из основательниц учебных заведений и выдающегося педагога — отметят концертом в большом зале комплекса «Филармония-2».

Здесь выступят учащиеся Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных, победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» и выпускники школы заслуженного артиста России Бориса Березовского. Весь вечер сопровождать выступления будет тюменский филармонический оркестр под управлением выпускника Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных Юрия Медяника. Мероприятие состоится 31 мая.

Лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства наградят в ходе специальной церемонии.

На ней выступят победители прошлых лет вместе с известными артистами. Именитые деятели культуры и искусства вручат статуэтки юным победителям.

Мероприятие пройдёт 1 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве продолжают возводить школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные центры в рамках программы развития социальной инфраструктуры. Об этом рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

В новых школах появятся просторные универсальные и тематические аудитории, комфортные лабораторно-исследовательские комплексы, уютные рекреации и зоны отдыха, медиатеки с новой системой хранения и выдачи книг вместо привычных библиотек, пространства для творчества, современные спортивные залы.