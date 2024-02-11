Москва, 11 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Киевскому режиму придётся признавать существующую реальность для начала мирных переговоров. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Известия/ Анна Селина

По словам представителя Кремля, достойный выход из украинского конфликта с течением времени будет всё тяжелее для Запада и киевских властей, которые могли бы с меньшими издержками достигнуть мирных договорённостей в марте 2022 года, что они сделали, но затем отказались «по требованию англосаксов».

«Сейчас, если идти на такие же переговоры, совсем другая реальность, и эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, газета Politico 9 февраля написала, что Польша и прибалтийские республики будут против любых попыток мирного разрешения украинского конфликта. По мнению авторов материала, в этих странах посчитают, что таким образом Запад их бросает.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о причинах отказа Киева от мирных переговоров с Россией. Глава государства отметил, что не знает, по какой причине бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговаривал украинское руководство отказаться от переговоров с Москвой.

Глава государства 9 февраля заявил, что лидер Владимир Зеленский свободен в возможности ведения переговоров о разрешении конфликта на Украине. Путин напомнил, что Зеленский пришёл к власти на обещаниях привести Украину к миру, однако затем решил не ссориться с украинскими неонацистами из-за их агрессии и активности, а также из-за поддержки их Западом во главе с США.