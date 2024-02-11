Москва, 11 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Москве 24-летний ранее судимый за грабёж мужчина напал на посетителя магазина в Гурьевском проезде, причинив тяжкий вред его здоровью, сообщила 11 февраля столичная прокуратура в Telegram-канале.

Прокуратура Москвы. Кадр из видео

По информации ведомства, злоумышленник вступил в перепалку с двумя посетителями, после чего начал бить одного из них. Второй посетитель пытался успокоить нападавшего.

«Фигурант ударил одного из мужчин кулаком в голову. После нанесения сильного удара он обошел пострадавшего сзади, обхватил со спины руками, поднял и резко бросил на пол», — говорится в сообщении.

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Судя по опубликованному видео, пострадавший мужчина после падения лежал и не двигался. Нападавшего задержали, сообщается, что суд постановил арестовать злоумышленника.

Как сообщало ИА Регнум, в январе четверо подростков напали на продавца в супермаркете в Усолье-Сибирское в Иркутской области. Они распылили ему в лицо газ из баллончика, напали и похитили алкоголь. Нападавших нашли и задержали.