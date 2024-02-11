Москва, 11 февраля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. На протяжении двух лет с начала проведения специальной военной операции западные СМИ достаточно настойчиво добиваются интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 11 февраля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Нас и британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО <…> достаточно настойчиво просят [об] интервью», ― уточнил официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию.

«В этом плане [американский журналист Такер] Карлсон, конечно, выгодно отличается», ― подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 января в 02:00 по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с российским лидером Владимиром Путиным. За это время он ответил почти на 60 вопросов, касающихся в том числе мировой повестки: высказался о ситуации на Украине, об отношениях с Западом и о терактах на газопроводах «Северный поток».

Видеозапись интервью президента России в социальной сети X (бывший Twitter) по состоянию на 10 февраля набрала больше 150 млн просмотров. При этом пользователи ресурса сделали более 269 тысяч репостов этой публикации. Кроме того, свыше 860 тысяч зрителей поставили отметку «нравится».

Песков 10 февраля отметил, что главное в интервью российского лидера Карлсону, что Путина смогут услышать люди в западных странах. Представитель Кремля отметил, что большое число просмотров интервью президента России ещё не означает поддержки его позиции.

Официальный представитель Кремля 7 февраля заявил, что многие западные журналисты хотят взять интервью у президента России. По его словам, такие заявки постоянно приходят, но их присылают СМИ, у которых однобокая и не беспристрастная позиция. С представителями такой прессы нет желания и смысла общаться, добавил он.

Песков пояснил, что Путин согласился на встречу с американским журналистом из-за его позиции, которая отличается от остальных ― она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она, скорее, проамериканская.