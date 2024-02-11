Вашингтон, 11 февраля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на главный пост в стране, предложил предоставлять помощь Украине и Израилю в долг. Об этом 11 февраля сообщило американское издание Newsweek.

AP/TASS Дональд Трамп

«Скажем, мы даём все эти деньги, мы уже вложили в Украину более 200 миллиардов долларов, и они могли бы заключить сделку с Россией в ближайшие три недели, и вдруг они не хотят больше с нами иметь дело», — сказал политик.

Трамп напомнил, что провёл такие же действия со странами НАТО, которые он заставил заплатить по обязательствам перед альянсом.

По мнению экс-президента, в случае обращения Украины и Израиля за помощью к кому-то ещё, они бросят Соединённые Штаты, «как собаку». Он добавил, что считает, что никакой стране нельзя оказывать безвозмездную помощь.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 февраля Трамп потребовал от Сената США прекратить безвозмездную раздачу денег зарубежным государствам и сделать её займами. Он предложил это на фоне сенатских дебатов о предоставлении помощи в размере 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Экс-президент США указал на то, что эти деньги обязательно нужно потребовать вернуть, если получившее их государство разбогатеет или выступит против Вашингтона. По его словам, США больше нельзя быть глупыми.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс 9 февраля заявил, что действующую администрацию страны возмутили слова Трампа о том, что Вашингтон не стал бы защищать от гипотетического нападения России союзников по НАТО, не выполняющих требования альянса по оборонным расходам. По словам чиновника, это ставит под угрозу национальную безопасность, глобальную стабильность и экономику страны.