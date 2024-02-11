Вашингтон, 11 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Германского канцлера Олафа Шольца в Госдепе США сравнивают с собакой американского президента Джо Байдена, сообщило издание Welt.

White House / www. globallookpress.com

«Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг», — сообщили авторы материала.

Гарри Трумэну, 33-му президенту США, приписывают фразу о том, что если в этой стране кто-то хочет, чтобы у него был друг, ему следует завести собаку. Германское издание напомнило, что у Байдена есть две немецкие овчарки.

Нелестно высказываются о Шольце не только во внешнеполитическом ведомстве США. Так, директор европейского направления аналитического центра Института Гудзона Питер Раф заявлял, что Шольц «любит прятаться за Байденом».

«Мы видели это, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия», — процитировало издание Рафа.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания Spiegel, Шольц своим визитом в Вашингтон, состоявшимся 8–9 февраля, не сумел осуществить задуманное — послать России сигнал о том, что Запад сильный и сплочённый. Он рассчитывал показать силу Запада своей поездкой, но Байден не смог выступить в роли влиятельного партнёра Берлина, потому что он сам выглядит таким слабым и уязвимым, каким ещё никогда не был.

Издание Politico также сообщило, что визит Шольца в США оказался провальным, поскольку ситуация с помощью киевскому режиму от Вашингтона складывается наихудшим для Берлина образом. Германские власти боятся оказаться втянутыми в конфликт и опасаются, что, если США перестанут помогать Киеву, Германия останется основным спонсором и «защитником» Киева.

Пытаясь понравиться Байдену, Шольц на встрече с ним раскритиковал президента России Владимира Путина за его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Канцлер заявил, что аргументы президента России, который рассказал о причинах возникновения конфликта на Украине, абсурдны, а само интервью — смехотворно. Слова Шольца показали, насколько он зависит от Байдена. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет. Депутат сравнил Шольца с придворным шутом, старающемся всячески угодить американскому президенту.

При этом в Германии Шольц становится всё менее популярным политиком. По данным Bild, его работой недовольны более 70% жителей страны.