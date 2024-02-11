Будапешт, 11 февраля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Европейский союз неспособен предоставить Украине достаточную помощь для победы в конфликте. Об этом 11 февраля в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

При этом он подчеркнул, что проблемой являются не только вооружения, но и деньги.

«Мы не в состоянии этого сделать», ― сказал венгерский премьер.

По его словам, Евросоюз не может себе позволить предоставить Украине такие финансовые ресурсы, которые бы позволили ей одержать победу. Он также отметил, что жители многих европейских стран всё больше недовольны бесконечной отправкой денег Киеву.

Орбан не исключил, что Украина при продолжении конфликта потеряет ещё больше территорий.

Как сообщало ИА Регнум, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан 10 февраля назвал большой ошибкой нежелание лидеров западных стран прислушаться к России и начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он указал на необходимость вернуться к дипломатии, добавив, что Будапешт пытается в этом убедить союзников в Брюсселе, однако Запад продолжает разжигать конфликт.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Будапешта по украинскому конфликту заключается в необходимости мирного урегулирования, за что из-за этого Венгрия регулярно подвергается нападкам со стороны трансатлантического сообщества. Вместе с тем Сийярто напомнил, что республика выступает категорически против любых поставок оружия на Украину и не поддерживает решения западных стран в этом вопросе.

Лидеры 27 европейских стран 1 февраля одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом Орбана вынудили согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом».

Премьер-министр Венгрии заявил, что новый пакет помощи Украине пойдёт не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку экономики этой страны.