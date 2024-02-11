Москва, 11 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон не задавал президенту России Владимиру Путину острых вопросов, иначе получил бы на них острые отповеди. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону

«Мы читали, что Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так: наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди. Многим это могло бы не понравиться»,привёл слова представителя Кремля журналист Павел Зарубин.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон опубликовал интервью с Путиным в 18:00 8 февраля (9 февраля 02:00 мск) на своём сайте. Он также разместил запись беседы на YouTube-канале и в социальной сети Х. В ходе беседы президент России ответил почти на 60 вопросов, включая уточняющие.

В интервью Путин рассказал о первоначальном значении слова «украинец» и об истории появления Украины. Глава государства указал на то, что вначале украинцами называли проживающих на окраине государства или занимающихся охраной границ и это не означало какой-то особой этнической группы.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озвученные президентом в интервью исторические факты должны знать все российские школьники. Она отметила, что без того, чтобы базовые знания о своей стране стали нормой, Россия не сможет продвинуться дальше.