Москва, 11 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Западной аудитории повезло, что американский журналист Такер Карлсон не задавал президенту России Владимиру Путину острых вопросов, иначе получил бы на них острые отповеди. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону

«Мы читали, что Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так: наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди. Многим это могло бы не понравиться», — привёл слова представителя Кремля журналист Павел Зарубин.

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Как сообщало ИА Регнум, Карлсон опубликовал интервью с Путиным в 18:00 8 февраля (9 февраля 02:00 мск) на своём сайте. Он также разместил запись беседы на YouTube-канале и в социальной сети Х. В ходе беседы президент России ответил почти на 60 вопросов, включая уточняющие.

В интервью Путин рассказал о первоначальном значении слова «украинец» и об истории появления Украины. Глава государства указал на то, что вначале украинцами называли проживающих на окраине государства или занимающихся охраной границ и это не означало какой-то особой этнической группы.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озвученные президентом в интервью исторические факты должны знать все российские школьники. Она отметила, что без того, чтобы базовые знания о своей стране стали нормой, Россия не сможет продвинуться дальше.