Москва, 11 февраля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подобрал для интервью с американским журналистом Такером Карлсоном первоисточники, чтобы аргументировать то, что он будет говорить по теме Украины. Об этом 11 февраля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Zuma/TASS Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

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