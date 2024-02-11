Москва, 11 февраля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Историческая часть интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которые живо заинтересуются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, эта историческая часть будет тяжело восприниматься на Западе <…> поэтому своя аудитория будет», — заявил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Песков добавил, что на Западе есть огромное количество специалистов по России, историков, в том числе по Восточной Европе.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Путин подобрал для интервью с американским журналистом первоисточники. Как рассказал Песков, президент опирается на очень глубокое знание истории и много работает с архивными документы.

Новость дополняется.