Челябинск, 11 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В Международном институте дизайна и сервиса в Челябинске шьют уникальные рюкзаки и другую амуницию для российских бойцов на передовой. О том, что придумали дизайнеры и как создают, говорится в материале «РИА Новости».

Фото предоставлено Международным институтом дизайна и сервиса

В институте создали специальный утеплённый шарф-снуд для военных, а осенью с фронта поступил запрос на рюкзак для противотанковых ракет. Снуды создавали по просьбе самих военных, которые хотели, чтобы он не сковывал движения и не спадал во время бега.

При этом рюкзак для ракет придумывали почти с нуля, на создание макета ушло около месяца. Дело в том, что тяжелые боеприпасы военные носили в руках, и это было неудобно. Ракета от ПТРК «Корнет» весит 26 кг, а её длина достигает 120 см. Бойцы СВО даже сами пытались мастерить переноски, но те не выдерживали нагрузки и рвались.

В результате в конце сентября в рамках студенческого практикума дизайнеры из Челябинска приступили к созданию рюкзака для ракет. В материале агентства отмечается, что задача оказалась непростой. Технологию подсмотреть негде, а заплечных вещмешков для столь тяжелых и габаритных предметов не существует.

Преподаватель Оксана Першина объяснила, что требовалось учесть габариты человека и сезонность. Другой трудностью стала нехватка и отсутствие подходящих деталей. В результате вуз обратился на Чебаркульский фанерный комбинат, и там по индивидуальным чертежам бесплатно изготовили требуемые элементы.

Созданный рюкзак укрепили небольшой подушкой в районе поясницы, детали сшили сапожной ниткой, водоотталкивающую ткань уплотнили для жесткой фиксации снарядов за спиной. Дизайнерам также удалось добиться хорошей балансировки. Рюкзак прошёл проверку на прочность. Однако не обошлось без замечаний от военных, уже вносятся соответствующие правки в технологию.

Першина добавила, что институт получил много заказов из разных городов. Своими силами отшить вуз столько не сможет. Сейчас вуз оформляет патент на изобретение. После этого можно будет наладить массовое производство. В разработке уже находится универсальная переноска, рассчитанная и на пусковую установку.

Как 10 февраля сообщило ИА Регнум, российские учёные разработали уникальные бронежилеты для бойцов СВО. Глава Российской академии наук Геннадий Красников пояснил, что, используя последние достижения в области науки, учёные сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Он также добавил, что процесс разработки оказался крайне сложным, так как при минимально возможном весе снаряжение должно иметь уникальные защитные показатели.

Президент России Владимир Путин 2 февраля пообещал поговорить с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки.