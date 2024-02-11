Москва, 11 февраля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Страны, поддерживающие антироссийские санкции на импорт алмазов, отказываются от взаимовыгодного сотрудничества, Москва исходит из своих интересов при подготовке ответа на эти рестрикции, заявил 11 февраля «РИА Новости» директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артём Студенников.

РИА Новости/Виталий Аньков

«При принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», — заявил он.

Студенников добавил, что Бельгия после введения санкций против российских алмазов утратит статус мирового центра торговли драгоценными камнями, а центр их притяжения переместится в другие страны. По его данным, в Бельгии уже ожидают потерю тысячи рабочих мест и трети товарооборота, а в Антверпене, считающимся бриллиантовой столицей мира, международные банки уже стали закрывать отделения, оценивая бизнес там как проблемный.

Как сообщало ИА Регнум, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, принятый в декабре 2023 года, предусматривает в том числе запрет с 1 января 2024 года на ввоз бриллиантов из России. Также аналогичный запрет ввели страны «Большой семёрки». Они также планируют ввести с 1 марта поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, а к 1 сентября — запустить механизм проверки необработанных алмазов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение запрета на импорт алмазов из РФ, отметил, что российские компании примут меры, чтобы компенсировать эти риски.

Гендиректор международной алмазодобывающей корпорации De Beers Эл Кук заявил, что обычный таможенный сотрудник не сможет отличить российские алмазы от других, как бы этого не хотел.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с ИА Регнум заявила, что 12-й пакет санкций вряд ли нанесёт России значительный урон, но ускорит фрагментацию мировой экономики. Российские компании в ответ на это разработают новые торговые маршруты, добавила она.