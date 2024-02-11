В МИД оценили перспективы возвращения заблокированных российских активов
Студенников: возвращение заблокированных Западом российских активов будет долгим
Москва, 11 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Вернуть заблокированные на Западе российские активы быстро не получится. В Москве уверены, что этот процесс затянется надолго. Об этом 11 февраля заявил директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.
«Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег», ― сказал в беседе с «РИА Новости» дипломат.
Он пояснил, что российские средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета других европейских стран. Например, для Бельгии, бюджет которой пополняется за счёт налогообложения дохода с этих сумм. Студенников добавил, что в бельгийский бюджет с учётом корпоративного налога поступит 1,085 млрд евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине.
Дипломат подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает эти процессы и наблюдает за попытками представителей Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств.
Как сообщало ИА Регнум, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд ― это около 50% российских валютных резервов, которые заморозили страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине.
В Сенате США комитет по международным отношениям 23 января поддержал законопроект о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пиратством 21-го века одобрение в США этого законопроекта. Она подчеркнула, что Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями.
Кроме того, в Европейском союзе рассматривают вопрос о введении налога на использование доходов с замороженных российских активов. При этом вопрос конфискации российских активов Евросоюзом пока не обсуждают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 января заявил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа. Ответные меры со стороны Москвы в случае конфискации российских активов на Западе пообещал и замглавы МИД Сергей Рябков.
В интервью ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. Он объяснил, что США пытаются забрать себе российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для дальнейшего финансирования Украины.
Юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что конфискация замороженных из-за санкций российских активов, которую пытаются осуществить в США, приведёт к тому, что начнётся отток денег из этой страны. По его данным, страны-сателлиты Вашингтона уже активно выводят деньги из США.