Москва, 11 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Вернуть заблокированные на Западе российские активы быстро не получится. В Москве уверены, что этот процесс затянется надолго. Об этом 11 февраля заявил директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег», ― сказал в беседе с «РИА Новости» дипломат.

Он пояснил, что российские средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета других европейских стран. Например, для Бельгии, бюджет которой пополняется за счёт налогообложения дохода с этих сумм. Студенников добавил, что в бельгийский бюджет с учётом корпоративного налога поступит 1,085 млрд евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине.

Дипломат подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает эти процессы и наблюдает за попытками представителей Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд ― это около 50% российских валютных резервов, которые заморозили страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине.

В Сенате США комитет по международным отношениям 23 января поддержал законопроект о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пиратством 21-го века одобрение в США этого законопроекта. Она подчеркнула, что Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями.

Кроме того, в Европейском союзе рассматривают вопрос о введении налога на использование доходов с замороженных российских активов. При этом вопрос конфискации российских активов Евросоюзом пока не обсуждают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 января заявил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа. Ответные меры со стороны Москвы в случае конфискации российских активов на Западе пообещал и замглавы МИД Сергей Рябков.

В интервью ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. Он объяснил, что США пытаются забрать себе российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для дальнейшего финансирования Украины.

Юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что конфискация замороженных из-за санкций российских активов, которую пытаются осуществить в США, приведёт к тому, что начнётся отток денег из этой страны. По его данным, страны-сателлиты Вашингтона уже активно выводят деньги из США.