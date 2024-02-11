Москва, 11 февраля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Москва не исключает, что переданное Киеву скифское золото в итоге может быть утрачено, заявил 11 февраля директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.

ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

«Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» в 2013 году направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Чёрном море». После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию, и в октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил отдать её украинским властям. Крымские музеи подали жалобу, но решение осталось в силе, и Музей Алларда Пирсона передал коллекцию Киеву. В России решение суда назвали ангажированным, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что коллекцию у музеев просто отняли.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об угрозе разграбления коллекции скифского золота после его передачи Киеву. Сам факт его доставки киевскому режиму она назвала бессовестным с точки зрения морали и неправомерным с точки зрения практики обмена музейными экспонатами.

Также в беседе с ИА Регнум историк и политолог Михаил Смолин поделился мнением, что факт передачи экспонатов музеев Крыма — это воровство. Он также отметил, что на сегодняшний день нет гарантий возврата экспонатов в Россию европейскими музейными площадками, а потому невозможны никакая выставочная деятельность и сотрудничество с ними.