Киев, 11 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского избежать застоя на линии боевого соприкосновения. Об этом 10 февраля написал американский телеканал CNN.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский

«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать «застоя» на поле боя», — говорится в материале.

Отмечается, что при этом киевские власти также потребовали от нового главкома ВСУ не просить слишком много новобранцев по мере того, как законопроект о мобилизации проходит через Верховную раду.

Авторы статьи добавили, что у российской армии будет превосходство в живой силе, независимо от того, сколько новых бойцов запросит Сырский.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новому главкому украинских войск нужно провести аудит около 1 млн мобилизованных. По его словам, после этого Сырскому необходимо будет определить количество новобранцев для пополнения рядов ВСУ.

Зеленский 4 февраля заявил о тупике в конфликте с Россией из-за отсутствия военной помощи Запада. Глава киевского режима отметил, что украинские силы воюют с одной из самых больших в мире армий.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил замену киевскими властями главкома ВСУ с перестановкой мебели. Он подчеркнул, что замена Валерия Залужного на Сырского ничего не изменит со стратегической точки зрения.