В США раскрыли главную задачу, поставленную Зеленским перед Сырским
CNN: Зеленский потребовал от Сырского избежать «застоя» в конфликте
Киев, 11 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского избежать застоя на линии боевого соприкосновения. Об этом 10 февраля написал американский телеканал CNN.
«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать «застоя» на поле боя», — говорится в материале.
Отмечается, что при этом киевские власти также потребовали от нового главкома ВСУ не просить слишком много новобранцев по мере того, как законопроект о мобилизации проходит через Верховную раду.
Авторы статьи добавили, что у российской армии будет превосходство в живой силе, независимо от того, сколько новых бойцов запросит Сырский.
Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новому главкому украинских войск нужно провести аудит около 1 млн мобилизованных. По его словам, после этого Сырскому необходимо будет определить количество новобранцев для пополнения рядов ВСУ.
Зеленский 4 февраля заявил о тупике в конфликте с Россией из-за отсутствия военной помощи Запада. Глава киевского режима отметил, что украинские силы воюют с одной из самых больших в мире армий.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил замену киевскими властями главкома ВСУ с перестановкой мебели. Он подчеркнул, что замена Валерия Залужного на Сырского ничего не изменит со стратегической точки зрения.