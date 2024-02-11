Херсон, 11 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Херсонской области под обстрел Вооружённых сил Украины попала трансформаторная подстанция. Удар по ней украинские военные нанесли поздно вечером 10 февраля. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Вчера поздно вечером вооружённые формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховка», ― написал глава региона в Telegram-канале.

В результате, по его словам, из-за повреждения подстанции без электроснабжения остались потребители в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Света нет в домах 7,9 тысячи абонентов.

Сальдо добавил, что повреждения значительные, к восстановительным работам смогли приступить только утром 11 февраля, поскольку обстрелы не прекращались.

Когда будет восстановлена подача электроэнергии, неизвестно. Глава региона сообщил, что информацию об этом разместят дополнительно в официальных источниках.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 февраля атаковали село Каменка в Каховском муниципальном округе Херсонской области с помощью FPV-дронов, но средства ПВО российской армии были наготове. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, российские военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе. В ходе атаки украинских боевиков никто не пострадал.

Следователи СКР квалифицировали атаку украинских FPV-дронов по Новой Каховке как военное преступление.

Вечером 27 января Вооружённые силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по машинам волонтёров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. При атаке пострадала 70-летняя женщина, она получила ранение в ногу, её жизнь вне опасности.