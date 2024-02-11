ВСУ нанесли удар по подстанции в Каховке
Сальдо: ВСУ нанесли удар по подстанции в Каховке в Херсонской области
Херсон, 11 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Херсонской области под обстрел Вооружённых сил Украины попала трансформаторная подстанция. Удар по ней украинские военные нанесли поздно вечером 10 февраля. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Вчера поздно вечером вооружённые формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховка», ― написал глава региона в Telegram-канале.
В результате, по его словам, из-за повреждения подстанции без электроснабжения остались потребители в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Света нет в домах 7,9 тысячи абонентов.
Сальдо добавил, что повреждения значительные, к восстановительным работам смогли приступить только утром 11 февраля, поскольку обстрелы не прекращались.
Когда будет восстановлена подача электроэнергии, неизвестно. Глава региона сообщил, что информацию об этом разместят дополнительно в официальных источниках.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 февраля атаковали село Каменка в Каховском муниципальном округе Херсонской области с помощью FPV-дронов, но средства ПВО российской армии были наготове. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, российские военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе. В ходе атаки украинских боевиков никто не пострадал.
Следователи СКР квалифицировали атаку украинских FPV-дронов по Новой Каховке как военное преступление.
Вечером 27 января Вооружённые силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по машинам волонтёров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. При атаке пострадала 70-летняя женщина, она получила ранение в ногу, её жизнь вне опасности.