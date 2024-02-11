Петрозаводск, 11 февраля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Оба установленные на упавшем 4 февраля в Онежское озеро вертолёте Ми-8 МЧС России чёрных ящика нашли и направили на расшифровку, сообщил 11 февраля РЕН ТВ.

Следственный комитет РФ/ТАСС

На вертолёте находились два аварийных бортовых самописца. Один использовался для фиксации речи экипажа. Второй представляет собой систему автоматической регистрации параметров полёта, фиксирующую все данные — скорость вертолёта, высоту полёта, показатели систем.

Оба чёрных ящика направили на расшифровку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866499" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ми-8 подняли со дна Онежского озера

Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа с Ми-8 в Карелии произошла 4 февраля: вертолёт МЧС России рухнул в Онежское озеро во время тренировочного полёта. Обломки нашли в 11 км от берега на глубине около 42 м. Вертолёт пробил полынью и затонул. Экипаж Ми-8, состоявший из трёх человек, погиб.

Одного из членов экипажа, найденного внутри вертолёта, 5 февраля подняли со дна. Тела остальных находившихся на борту людей нашли и подняли со дна озера 10 февраля.

В рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ), следователи рассматривают версии ошибки пилотирования, неисправности и погодных условий.