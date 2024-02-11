Найдены оба чёрных ящика упавшего в Онежское озеро Ми-8
РЕН ТВ: найдены оба чёрных ящика упавшего в Онежское озеро Ми-8
Петрозаводск, 11 февраля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Оба установленные на упавшем 4 февраля в Онежское озеро вертолёте Ми-8 МЧС России чёрных ящика нашли и направили на расшифровку, сообщил 11 февраля РЕН ТВ.
На вертолёте находились два аварийных бортовых самописца. Один использовался для фиксации речи экипажа. Второй представляет собой систему автоматической регистрации параметров полёта, фиксирующую все данные — скорость вертолёта, высоту полёта, показатели систем.
Оба чёрных ящика направили на расшифровку.
Как сообщало ИА Регнум, авиакатастрофа с Ми-8 в Карелии произошла 4 февраля: вертолёт МЧС России рухнул в Онежское озеро во время тренировочного полёта. Обломки нашли в 11 км от берега на глубине около 42 м. Вертолёт пробил полынью и затонул. Экипаж Ми-8, состоявший из трёх человек, погиб.
Одного из членов экипажа, найденного внутри вертолёта, 5 февраля подняли со дна. Тела остальных находившихся на борту людей нашли и подняли со дна озера 10 февраля.
В рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ), следователи рассматривают версии ошибки пилотирования, неисправности и погодных условий.