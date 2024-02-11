Лондон, 11 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Успешная оборона Вооружённых сил России заставила Североатлантический альянс (НАТО) срочно менять стратегию. Об этом 10 февраля написал британский журнал The Economist.

Евгений Биятов/РИА Новости Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском

Как отметили со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований США CSIS авторы публикации, российские оборонительные сооружения в зоне конфликта оказались наиболее протяжёнными в Европе со Второй мировой войны.

Уточняется, что это поставило дилемму перед странами — членами НАТО, которые предпочитали другую стратегию — эластичную оборону для задерживания атакующих, чтобы вступать с ними в бой на более благоприятных для себя позициях.

«Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты «каждого дюйма территории НАТО», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, аналитик и главный редактор портала The Duran Александер Меркурис заявил 12 января, что удары армии России по военным объектам на контролируемой Киевом территории шокировали страны — члены НАТО. Эксперт отметил, что система противовоздушной обороны ВСУ понесла после этого непоправимый ущерб.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля заявил, что альянсу необходимо приготовиться к конфронтации с Россией. По его словам, таковая может затянуться на десятилетия. При этом 23 января он признал, что военный блок не видит непосредственной угрозы от России для какой-либо из входящих в него стран или их союзников.

Президент России Владимир Путин 9 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что у Москвы нет никаких территориальных притязаний в Европе. По его словам, это противоречит здравому смыслу, так как в этом случае Россия оказалась бы втянута в глобальную войну, которая может поставить на грань уничтожения всё человечество.