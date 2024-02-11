Вашингтон, 11 февраля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата североамериканской хоккейной лиги с «Бостон Брюинз», отправив шайбу в пустые ворота на последней минуте.

AP/TASS Александр Овечкин

Эта шайба стала 834-й в карьере Овечкина. Он сократил отставание от канадского форварда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов всех времён до 60 голов. На счету Гретцки 894 шайбы за карьеру в лиге.

Также Овечкин обогнал канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в пустые ворота в матчах НХЛ. Россиянин забросил 57 голов в пустые ворота. У Гретцки их 56.

Встреча завершилась счетом 3:0. Таким образом команда «Вашингтон» прервала серию из шести поражений подряд. Помимо самого Овечкина в игре отличились Ти Джей Оши и Дилан Строум. Российский форвард забил уже в четвертом подряд матче.

В текущем розыгрыше Овечкин забросил 12 шайб и сделал 23 голевые передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января JFreshHockey опубликовал рейтинг, согласно которому Овечкин вошёл в пятёрку самых медленных игроков сезона НХЛ 2023/24. Лидером признали форварда «Эдмонтона» Кори Перри, который ни разу не разогнался до 32 км/ч.