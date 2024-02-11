Хельсинки, 11 февраля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Утром в воскресенье, 11 февраля, в Финляндии начался второй тур выборов президента республики.

ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

В 09:00 (10:00 мск) в стране открылось свыше 900 избирательных участков, сообщил минюст Финляндии. Принимать участие в выборах имеют право достигшие 18-летнего возраста граждане.

Голосование завершится в 20:00 (21:00 мск), и минюст сразу после этого должен опубликовать первые результаты.

Во втором туре за пост главы республики борются экс-глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и бывший премьер-министр страны Александер Стубб. По результатам всех соцопросов, однозначным фаворитом является экс-глава правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января в Финляндии началось предварительное голосование во втором туре выборов президента страны. Оно продолжалось до 6 февраля.

Первый тур выборов президента Финляндии состоялся 28 января. В нём принимали участие девять кандидатов, и из-за того, что никто из них не смог набрать более половины голосов участвовавших в выборах, во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Ими стали Стубб (27,2%) и Хаависто (25,8%).

Экс-глава правительства Финляндии 11 января заявил, что в случае победы он не намерен поддерживать политические отношения с Россией до завершения конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года заявил, что проблемы между Россией и Финляндией начались после вступления республики в НАТО. Он отметил, что до этого у двух государств были хорошие отношения.